  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (五) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】臨簽約先遭業主反價　用家看好洪水橋前景　爽快追價入市

股樓投資 17:15 2021/10/08

分享：

洪水橋樓價低水，加上發展前景亮麗，吸引買家入市。中原地產林金葆說，日前《施政報告》公布前夕，洪水橋丹桂軒錄得買家追價入市成交，單位為2座高層連天台單位，實用面積336平方呎，一房間隔，原叫價520萬元，買賣雙方議價一段時間，業主才肯減價2萬元，原協議518萬元成交，但簽約時業主臨場反價3萬元，買家因對洪水橋發展前景充滿信心，最終追價斥521萬元入市，實用呎價約15,506元。 

林金葆續說，原業主於2014年以230萬元買入上址，持貨7年，現帳面獲利291萬元，物業期內升值近1.3倍。 

資料顯示，丹桂軒位於洪水橋北新發展丹桂村50號，發展商為恒基兆業，於2005年入伙，共有8座，提供119個單位，實用面積由274平方呎起，至最大674平方呎。

延伸閱讀 

星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【同場加映】孫子市法：恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 洪水橋 施政報告 中原地產

上一篇文章

【連鎖品牌】印度首富引入首間7-Eleven至孟買 信實集團進一步拓展零售版圖

下一篇文章

【爵屎必睇】Edan推新歌《My Apple Pie》 麥當勞聯乘推出新地蘋果脆 App用戶$32購兩杯送兩款限量Postcards

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
洪水橋擬建鐵路駁前海　用家見聞即出手　開心以市價上車
洪水橋擬建鐵路駁前海　用家見聞即出手　開心以市價上車
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站