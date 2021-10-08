【買樓理財】臨簽約先遭業主反價　用家看好洪水橋前景　爽快追價入市

洪水橋樓價低水，加上發展前景亮麗，吸引買家入市。中原地產林金葆說，日前《施政報告》公布前夕，洪水橋丹桂軒錄得買家追價入市成交，單位為2座高層連天台單位，實用面積336平方呎，一房間隔，原叫價520萬元，買賣雙方議價一段時間，業主才肯減價2萬元，原協議518萬元成交，但簽約時業主臨場反價3萬元，買家因對洪水橋發展前景充滿信心，最終追價斥521萬元入市，實用呎價約15,506元。

林金葆續說，原業主於2014年以230萬元買入上址，持貨7年，現帳面獲利291萬元，物業期內升值近1.3倍。

資料顯示，丹桂軒位於洪水橋北新發展丹桂村50號，發展商為恒基兆業，於2005年入伙，共有8座，提供119個單位，實用面積由274平方呎起，至最大674平方呎。

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