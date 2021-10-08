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中國建築3311有錢景　估值便宜待回調可吸納

股市 16:45 2021/10/08

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中國建築 （03311） 股價連續兩日大陽燭炒上，今日一度破頂高見8.37元，惟收市倒跌報8.23元。看好中國建築受惠特首林鄭月娥提及北部都會區發展的話，中國建築股價回調是否吸納時機？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）這樣建議，立即點擊收看／收聽。

重溫今早《ET開市直擊》港股急彈散戶動作要快 精選股份捕捉短綫升浪【按此】

Time code：

00：00 - 港股今早焦點速覽

01：08 - 外圍市況速覽　美股曾升逾五百點

02：27 - 道指期貨及亞太股市早段造好

03：15 - 港股上日市況速覽

04：00- 港股反彈可持續嗎？

07：08 - 科網仲可以博反彈嗎？

08：50 - 分析騰訊 （00700） 反彈空間

09：59 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 、赤子城科技 （09911） 是止蝕時機嗎？

13：11 - 談瑞聲科技 （02018） 發盈警對股價影響多大？

15：51 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 咩位可以沽？

17：35 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 短線仲有冇機會上？

19：10 - 港股開市前市況速報

21：26 - ET個股推介：小米 （01810）

22：38 - 談哪些股份可捕捉短線升浪？

25：37 - 觀眾問股：小米 （01810） 可以入嗎？

27：07 - 觀眾問股：吉利 （00175） 短線有機會返買入價嗎？

28：33 - 觀眾問股：中國建築 （03311） 未有貨可否追？

31：02 - 觀眾問股：中石油 （00857） 現價可買入？

32：57 - 觀眾問股：光大水務 （01857） 是否值得持有？

34：52 - 觀眾問股：光大水務 （01857） vs光大環境 （00257） 點揀？

36：22 - 觀眾問股：中國鐵塔 （00788） 可以買入嗎？

38：00 - 觀眾問股：同程藝龍 （00780） 可以上望咩位？

39：18 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 有冇機會上返$15走？

42：00 - 觀眾問股：中聯通 （00762） 點睇前景？

43：46 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） $142買入，可幾時沽？

44：38 - 觀眾問股：中石化 （00386） 咩位可以入？

45：45 - 港股開市後市況速報

47：56 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇股

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