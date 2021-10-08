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【大行點睇】小鵬汽車9月銷量首次破萬　中金指第三季業績值得期待

股樓投資 16:44 2021/10/08

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中金發表研究報告指，小鵬汽車(09868) 9月實現交付10,412輛，銷量首次破萬輛，分別按年及按月增長205%及44%，超出市場預期，首三季累計交付25,666輛，亦超出公司指引上限，相信表現強勁反映出小鵬汽車在智能化產品戰略正確。

該公司上月中宣布正式推出新車型小鵬P5，產品定位為舒適駕乘、百變智能的年輕家庭用車，開售24小時訂單已超過6,000輛。報告指出，現時投資者較擔心P5與P7的內部競爭問題，但認為隨著P5的10月份交付及產能逐步提升，可持續挖掘增量用戶，推動第四季交付再創新高，實現公司此前規劃的單月1.5萬交付量。

中金指出，P7現時銷量佔比為76.9%，認為於P7的銷量及佔比於第三季有望再提升，帶動收入增長，並可對沖原材料漲價及G3i產能切換的停工負面影響，帶動毛利率上行，第三季業績表現值得期待，維持「跑贏大市」評級，目標價215元。

 

 

【大行點睇】美銀證券指市場過份憂慮政策轉變不利樓市　續予多隻地產股「買入」評級

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【同場加映】孫子市法：恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

小鵬汽車－W（09868） 港股

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