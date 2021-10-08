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【恒大3333】網傳恒大退出廣州滄聯項目舊改　恒大地產發聲明：言論完全失實

股市 16:37 2021/10/08

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網傳恒大退出廣州滄聯項目舊改　恒大地產：言論完全失實

近日網傳中國恒大 （03333） 退出滄聯項目舊改工作，恒大地產旗下微信公眾號「恒大地產在珠三角」發聲明指，言論完全失實，公司未簽署任何文件終止與誠業公司關於滄聯社區舊改項目的合作，截止目前依舊在積極推進滄聯項目舊改工作，投入大量資金，委派至項目相關工作人員近百人。

摩通：恒大隱藏債務或佔總債務55%，看【下一頁】

圖看上市公司近日沽售恒大系股份

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聲明指出，黃埔區滄聯社區舊改項目為公司佈局廣州城市更新的重點項目，與大業驕陽公司合作，通過廣州誠業城市更新投資有限公司投入滄聯舊改項目拆遷補償款，大力推動本項目拆遷補償協議簽約及物業拆除工作。

恒大地產指，誠業公司所支付資金大部分為公司以借款形式進行墊付。項目簽約、交房、拆卸等工作均由公司員工在進行有序推進，私宅簽約率已將近80%，實施方案批复、數據摸查等工作，也由公司與政府相關部門進行對接推進，同時7月底以來公司一直在努力引進資金合作方，網上所傳信息與事實嚴重不符。

聲明又指，鑑於大業驕陽公司與公司已簽訂合作協議，並收取高額前期平台費，希望大業驕陽公司與公司共克時艱，在友好協商基礎上共同推進項目合作。公司以滄聯社區全體居民利益為歸依，願意讓渡權益，歡迎市屬國企、區屬國企及社會合作方帶資輔助。

恒大地產最後提到，公司確實遇到了前所未有的困難，但依舊堅決履行企業主體責任，全力以赴推進本項目舊改工作，落地資金合作，早日落實回遷安置。

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