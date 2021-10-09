【數碼轉型】未來資產環球投資　建智能辦公室減開支

▲ 未來資產環球投資（香港）資訊科技部主管盧威廉（右二）指出，全新的智能辦公室可降低營運成本，也可改善公司形象。（曾曉汶攝）

過去一年，人類的工作與生活模式發生重大改變。不少企業陸續考慮革新工作模式，甚至藉此重整辦公室，應用科技以改善員工的工作效率與健康安全。金融公司未來資產環球投資（香港）（Mirae Asset Global Investments(Hong Kong)）日前也配合業務發展以及新的工作模式，由金鐘搬到銅鑼灣，且融合科技建立智能辦公室。

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未來資產環球投資（香港）在今年初從金鐘太古廣場搬遷至銅鑼灣利園，辦公室面積沒有大改變，面積維持約1萬呎。不同之處是應用更多科技技術，同時也從電費等細節方面着手，降低營運成本。

是次重新設計辦公的重責大任，給予最熟悉科技技術、在該企工作了11年的資訊科技部主管盧威廉負責。據悉，新辦公室配合混合工作模式，融合更多科技元素，如會議室改用商務用輕觸式白板，員工可與綫上的與會者同步會議內容，開會時更加方便、更有效率。另外，該企也與技術解決方案供應商Mega Power Technology合作，與其業務經理兼項目負責人張燕儀（Anne）共同設計出採用Vertiv SmartRow Plus機櫃的全新數據中心。

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建立智能辦公室後，科技部門會否變得更忙碌、工作量大增？盧威廉則笑指：「反而減輕了我們的工作量，我不用再四圍『撲』。」他舉例指，舊辦公室採用傳統的伺服器基建，相較老舊，經常需要人手定時做檢查，也要找不同的技術供應商來進行維修，花更多時間及金錢。重新裝修後，將不同系統整合起來，可直接監察不同設備狀態，有需要就通知Vertiv即可解決。

另外，全新數據中心也為該企節省不少資源。Anne表示，相比舊辦公室，現時新智能數據中心的每月電費平均節省了25至30%。盧威廉補充，以前要把整個房間的溫度調至頗低，猶如「大雪櫃」一樣，為裝滿數據的伺服器降溫，電費變相增加。同時，也曾因為室內氣溫低，與室外相差頗大，曾經出現滴水，有機會影響伺服器運作。但現時採用內置冷卻系統的Vertiv SmartRow後，機櫃會自動制冷並調節溫度，省電費的同時又降低風險。

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除了節省金錢和時間，盧威廉指全新的辦公室設計，亦有助提升公司形象、留住客戶。他解釋指，不定時有客戶到訪辦公室開會，也會有審計師到訪，「舊辦公室電綫四周外露，數據中心又如冰櫃一樣，印象分一定大跌。」因此，現時他把會議室的電綫藏在枱底或天花板上，整體觀感變得更好。

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記者：曾曉汶