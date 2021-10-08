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使用無法辨別有色人種司機的人臉識別系統　Uber涉歧視被控告

環球政經 18:32 2021/10/08

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Uber所使用的面部識別系統，被指無法識別有色人種，遭指摘壬族歧視，將面臨法律訴訟。據CNN報道，3名司機入稟英國的「職業法院」（Employment tribunal），指公司的人面識別系統未能認出他們，而遭到公司無理解僱。

【政府工略】1823請營運助理 月薪1.4萬 入職條件一覽 【見下頁

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起訴Uber的3名司機受到英國獨立工人聯盟(Independent Workers Union of Great Britain) 以及應用程序司機和快遞工會(App Drivers & Couriers Union)協助，工會稱，Uber用於驗證司機和快遞員身份的面部識別系統，無法有效識別膚色較深的人。有司機表示，因無法版識別，他們的Uber 帳戶被終止。英國獨立工人聯盟的秘書長更表明：「Uber必須盡快取消這個帶有種族歧視性質的算法系統，並恢復這些被不公平解僱的司機的職位。」

【美股焦點】三大指數開市反彈  Uber漲逾8% 【見下頁

根據Uber官方網站顯示，其員工可以選擇通過微軟（Mircosoft）開發的照片比對系統，或人工審核進行身份認證。該公司的發言人於7日表示，Uber使用的「實時身份核查」系統設計的初衷，是為了「保護所有使用該應用軟件者的安全」。

有研究表明，商業化的人臉識別系統（commercial facial recognition algorithms）會對少數族裔和有色人種，經常出現識別錯誤。微軟發言人則指因案件進行中，不會就此作出評論。

同場加映：【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

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撰文 : 陳楚琨

司機 Uber 英國 歧視 軟件

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