【家用打印機】HP推新智能打印機　支援遙距打印＋影印　黑白打印100頁僅1元

HP最新宣布，為多合一打印機系列「HP Smart Tank」，新增三款打印機新成員：Smart Tank 670、750及790，以無線接駁、高印量及低成本為賣點。並且可以透過HP Smart App應用程式，快速設定捷徑功能，使用手機進行掃描、遙距打印及影印文件。

HP表示，該系列打印機一套墨水可打印多達8000頁的彩色或6,000頁的黑白文件。在黑白打印方面，每分鐘打印速度高達23頁，每頁成本低至0.01港元，即每100頁約1元；彩色打印每分鐘高達22頁，每頁成本為0.036港元﹐每100頁約3.6元。

【疫市營商】家用打印機、童書及相冊需求升 印刷企業生意不跌反升

【Amazon】雪櫃再進化？ Amazon擬推智能雪櫃 偵測食材推薦食譜

其中Smart Tank 750及790均配備自動送稿器，用家可更有效處理多頁文件。Smart Tank 790則配備智能觸控屏幕，方便用家操作。

該系列打印機還加入HP Smart App的進階功能，支援全自動雙面打印功能。並且搭載觸控式屏幕及智能引導式指示燈，顯示打印機狀態。

價錢方面，HP Smart Tank 670售價為1,688港元起。HP Smart Tank 750售1,988港元起，HP Smart Tank 790則售2,388港元起。

【3D打印】全球首創！ 日大學以3D打印技術製作霜降和牛

責任編輯：何子澄