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【爵屎必睇】Edan推新歌《My Apple Pie》 麥當勞聯乘推出新地蘋果脆 App用戶$32購兩杯送兩款限量Postcards

理財智慧 16:50 2021/10/08

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早前麥當勞App週年慶與MIRROR三子姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）聯乘掀起換購籃神卡熱潮後，麥當勞最近又跟Edan合作，為麥當勞App用戶推出獨家優惠。

    點擊圖片放大
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適逢Edan剛推出以蘋果批為主題的新歌《My Apple Pie》，由10月11日起至10月22日（星期六、日及公眾假期除外），擅於為粉絲製造驚喜的Edan使出冧爆攻勢，為麥當勞App用戶獨家送上新地蘋果脆電子優惠券，蘋果批金黃香脆外層包裹著熱辣辣蘋果肉，再配搭凍冰冰、甜滋滋的香滑呍呢拿新地。

【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印，詳見【下一頁


是次推廣期內，麥當勞App用戶可憑「【雙重窩心】$32歎新地蘋果脆 (兩杯) 送心『E』卡一套 (共兩款) 」。一套兩款的心「E」卡（Postcards）有Edan的「靚仔樣」外外，還可以讓您的寫上心底。心「E」卡數量非常有限，先到先得，送完即止。另外，麥當勞App用戶亦可以憑「$16歎新地蘋果脆（一杯）」優惠券，隨時感受香甜滋味！

【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位，詳見【下一頁


除以上優惠外，麥當勞App下週亦會繼續送出多款震撼優惠，包括「$29歎板燒雞腿飽超值套餐」。早晨時段亦有「$28歎炒雙蛋牛飽超值早晨套餐」。

【著數優惠】3日限定優惠！買滿500元即送Häagen-Dazs指定家庭裝雪糕一杯，詳見【下一頁

同場加映：【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

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記者：陳詠妍

經濟 麥當勞 呂爵安 Mirror

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