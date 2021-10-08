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【文娛藝術】康文署舉「香港博物館節2021」 主題涵蓋6大範疇 由即日起至12月31日

理財智慧 16:32 2021/10/08

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康樂及文化事務署舉辦「香港博物館節2021」，今屆博物館節以「再覓」為主題，活動由即日起舉行至12月31日，為期3個月。活動會推出多項涵蓋文化、歷史、藝術、電影、科學和天文的節目及活動，讓市民以新角度了解博物館文化藝術。

【文娛藝術】康文署舉辦「香港圖書館節2021」 提供多個綫上綫下活動 10月9日起舉行 【下一頁

以最為吸睛的特備活動之一「瞧潮廣東歌派對」，將於10月30日(星期六)在香港文化博物館舉行。其中「廣東歌：點只香港流行曲咁簡單」會以分享會形式舉行，主持人黃志淙博士和麥濠麟（DJ Colin），連同三位於不同年代加入本地樂壇的創作人趙增熹、鄧建明和陳詠謙，將一起重溫廣東歌與本地流行曲的發展歷程、分享他們對未來本地樂壇的期望，以及如何推動年輕人投入廣東歌創作。分享會將於「優遊香港博物館」YouTube頻道 及Facebook網上同步直播。博物館亦設有心情咭片印製站，讓參加者親手製作以廣東歌為題的紀念品。

【周末好去處】Ocean PopWalk舉行《秋意‧逸閒之旅》 設有多個活動 3米高鳥籠設計成打卡位 【下一頁

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為鼓勵市民在參觀博物館後繼續透過閱讀深入研究和欣賞藝術、歷史、文化和電影，今年博物館節會繼續在指定博物館及網購平台，以半價發售精選博物館出版刊物和文創精品，詳情可瀏覽博物館節網頁。為配合是次活動，博物館館長們將透過四場「館長好書介紹講座系列」為公眾推介博物館好書。其他博物館節精彩活動包括不同主題的展覽、電影、觀星、工作坊、講座、科學表演等將陸續推出。詳情請瀏覽博物館節網頁，或致電35496586查詢。

 

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責任編輯：羅浩濂

陳詠謙 工作坊 博物館 文娛藝術 展覽 香港

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