泰國擬於2022年起收取遊客入境費　暫定每人500泰銖

據外媒Insider報道，泰國將於明年向外國旅客收取入境費，用以支援當地旅遊業轉型。

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報道引述曼谷郵報消息指，每名遊客將要支付500泰銖，用於「旅遊轉型基金」（ "tourism transformation fund"），該基金將協助「改變行業」（"transform the industry" ）的項目，冀望可轉型到較高檔次及可持續發展形式的旅遊業。

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報道又提到，泰國國家旅遊政策委員會（The National Tourism Policy Committee）今年初已批准了該基金，當時擬議的費用為每人300泰銖。泰國旅遊局局長Yuthasak Supasorn表示，入境費加至500泰銖，將用於資助私營部門的項目，將幫助泰國從大眾旅遊（Mass Tourism）轉型，變成以環境生態為主的綠色旅遊。

局長表示，該基金的目標是在第一年籌集到50億泰銖，同時預計來年將有1000萬遊客入。

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