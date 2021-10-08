【互聯網監管】文旅部：加強網絡遊戲市場監管　進一步部署地方機構執法

文化和旅遊部今日發文指，會部署各地文化市場綜合執法機構進一步加強網絡遊戲市場執法監管，嚴肅查處違法違規經營行為。

文旅部指，將重點針對時段時長限制、實名註冊和登錄等防止未成年人沉迷網絡遊戲管理措施落實情況，加大轄區內網絡遊戲企業的執法檢查頻次和力度；加強網絡巡查，嚴查擅自上網出版的網絡遊戲；加強互聯網上網服務營業場所、遊藝娛樂場所等相關文化市場領域執法監管，防止未成年人違規進入營業場所。

近期文旅部加了網絡監測和巡查力度，當局稱，為提高網絡遊戲企業及社會公眾法律意識，列舉一批典型案例，包括在限定時間以外為未成年人提供網絡遊戲服務、未要求未成年人在註冊並登錄網絡遊戲時使用真實身份信息、搭建私服運營網絡遊戲的執法案例。

文旅部稱，如社會公眾發現網絡遊戲未落實未成年人防沉迷措施，可通過舉報平台向有關部門進行舉報。

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