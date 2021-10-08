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【CCL】CCL最新報188.93點按周微跌　中原︰施政報告利好樓市　其影響將於未來指數反映

股樓投資 16:17 2021/10/08

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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，特首在10月6日發表《施政報告》，政策利好樓市，相信支持整體樓價繼續高位企穩，將會在2021年10月底公佈的CCL才開始反映。中原城市領先指數CCL最新報188.93點，按周跌0.36%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.15點，按周跌0.16%。CCL(中小型單位)報189.58點，按周跌0.22%。CCL(大型單位)報185.50點，按周跌1.08%。

黃良昇續指，美國聯儲局議息前預告縮減買債，市場觀望氣氛濃厚，影響樓價輕微回軟。四大整體指數齊跌2周，CCL累跌0.85%，CCL Mass累跌0.61%，CCL（中小型單位）累跌0.65%，CCL（大型單位）累跌1.92%。但整體樓價仍繼續於高位爭持，近10周計，CCL累升0.08%，CCL Mass累升0.30%，CCL（中小型單位）累升0.16%，CCL（大型單位）累跌0.37%。

四區方面，近2周港島及新界西樓價波幅相對較大。港島CCL_Mass報198.35點，為歷史第4高，按周升1.99%，上周跌1.37%。新界西CCL_Mass報173.73點，上周創歷史新高後回軟，按周跌3.07%，終止早前2周連升共3.83%。

近2周新界東及九龍樓價走勢平穩。新界東CCL_Mass報204.96點，按周升0.71%，結束2周連跌。九龍CCL_Mass報186.14點，按周跌0.19%。

延伸閱讀︰【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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