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【買樓理財】預新鐵路起碼10年後落成　業主不想慢慢等　情願減價賣樓套現

股樓投資 16:24 2021/10/08

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新一份《施政報告》推出興建新鐵路，但有業主認為或需10年後才落成，是「遠水不能救近火」，故決定減價賣樓。利嘉閣林偉明說，粉嶺帝庭軒1座高層G室，實用面積約468平方呎，大兩房間隔，景觀開揚，原叫價670萬元放盤，終累減約32萬元，以638萬元易手，實用呎價約13,632元。 

林偉明說，單位於《施政報告》出台後成交，由於業主認為有關新鐵路規劃或需10年後才落成，是「遠水不能救近火」，所以願意減價，以促成成交，而屋苑對上一個大兩房單成交價約680萬元。 

據了解，原業主於2009年7月，以約183.8萬元購入上述單位，持貨約12年，現轉手帳面獲利約454.2萬元，物業期內升值約2.5倍。代理續說，屋苑本月暫錄2宗二手成交個案，現時有約17個放盤提供，最低入場價由600萬元起。 

延伸閱讀

星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 帝庭軒 利嘉閣 施政報告

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