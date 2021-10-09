【內房危機】內房陷違約陰霾　一文看清內房股「三道紅綫」最新達標情況

▲ 內房陷違約陰霾 一文看清內房股「三道紅綫」最新達標情況

自融資「三道紅綫」規定出台後，各房企積極減少債務，據大和資本數據顯示，大部份房企已由「橙檔」轉為「黃檔」，全部達標、即「綠檔」的房企亦大增，惟富力 （02777） 仍然是三綫全踐的房企，恒大 （03333） 則是「橙檔」房企。不過，有紅綫達標不代表不會違約，恒大爆發的債務危機蔓延，陸續有內房出現債務違約，花樣年 （01777） 已逾期償還逾2億美元債務，新力 （02103） 亦瀕臨違約。而房企在「三道紅綫」達標情況對市場解讀公司財務情況及流動性有一定啟示。

摩通：恒大隱藏債務或佔總債務55%，料淨負債率177%，看【下一頁】

圖看房企最新踩綫情況

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大和資本此前發表報告指，恒大流動性危機很可能會影響財務狀況疲弱房企的融資能力、借貸成本和房地產銷售。財務實力強的房企可以趁機獲得更大市佔率及減少拿地競爭。

大和認為，審視恒大的財務狀況的演變後，相信這代表透過槓桿推動規模和合同銷售的舊有模式將不再有用，房企需要良好地適應新環境以受惠於行業整合。

大和維持內房評級「中性」看法，並大削對富力、中南建設（深：000961）、陽光城（深：000671）的目標價17至40%，主因該等公司務狀況薄弱，最受恒大事件影響。其中，富力目標價由15.2元下調至12.67元。

該行看好防禦力較高和財力雄厚的房企，首選為龍湖 （00960） 和潤地 （01109） ，分別給予目標價55.9元及44元。

長遠而言，大和認為中國房企問題會持續改善，香港地產商亦可藉此擴大對全球投資者的重要性。

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編輯：曾樂詩