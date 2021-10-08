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【Apple】CarPlay擬增加功能？　彭博：蘋果研究以CarPlay控制汽車

科技 16:00 2021/10/08

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據《彭博》報道，蘋果最近正積極研究如何擴展CarPlay的功能，讓其可以控制汽車的核心功能，如控制汽車冷氣系統、收音機、座椅等。

不少物車主會透過CarPlay聽音樂、查詢路線、打電話等，但近年來有意拓展汽車產業的蘋果似乎有新動向。據《彭博》報道，蘋果最近正積極研究如何擴展CarPlay的功能，讓其可以控制汽車的核心功能，如控制汽車冷氣系統、收音機、座椅等。

【Google】Google Maps推3大功能 新增環保路線減少碳排放

《彭博》指，蘋果內部將此項研發計劃代號名為「IronHeart」，目前計劃還處於早期研發階段，且還需要尋求與汽車製造商的合作才能完成。「IronHeart」計劃顯示出蘋果對於汽車產業的野心，即使公司自己不生產、出售汽車，也希望能在汽車產業當中分一杯羹。

對於未擁有車輛的使用者來說，可能對於CarPlay功能並不太熟悉。事實上，有些蘋果用戶會透過CarPlay功能將自己的汽車與iPhone連結，以處理車上附設的娛樂系統。CarPlay推出至今已經有7年，大部分主要汽車製造商都在自家汽車中提供 CarPlay功能。「IronHeart」計劃可以使CarPlay功能更進一步地擴展，《彭博》引述一名知情人士表示，蘋果未來希望透過CarPlay進一步控制車輛本身的功能，例如讀取車輛內外的溫度、控制車內的冷暖空調與除霜系統、調整座椅與把手位置等。

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如果可以透過CarPlay來查看車輛儀表板數據，代表蘋果幾乎取得了汽車介面的控制權。未來蘋果或車廠可以透過這些數據來建立新的應用程式，或為現有的儀表板增添其他功能。
不過「IronHeart」計劃能夠成功仍是未知之數，畢竟汽車製造商需願意將汽車的關鍵功能控制權交給蘋果。但對於汽車製造商來說，意慾可能並不大。

【Google】Google推快捷語音指令Quick Phrases 毋須再講「Hey Google」

記者：廖淑瑩

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