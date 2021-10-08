【ET講股通】梁耀康：收集內險股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

內地股市今日假後復市，港股高開363點，開報25064點，惟未能企穩25000點水平，及後表現反覆並倒跌，現臨近尾市回升百點。阿里巴巴 （09988） 造好；藍籌股瑞聲 （02018） 盈警，股價跌近15%破底。獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析大市形勢。

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00：00 - 港股今日市況速覽 恒指高開後回軟

01：50 - 阿里巴巴 （09988） 相對強撐大市

02：48 - 留意恒指能否企穩24800點

03：24 - 滙豐 （00005） 續造好

03：49 - 煤炭、電力回落因由：談兗煤 （01171） 、潤電 （00836）

09：40 - 內險股值得留意：中國太保 （02601） 、新華保險 （01336）

15：32 - 觀眾問股：中國神華 （01088）

18：53 - 觀眾問股：港交所 （00388）

23：28 - 觀眾問股：京能清潔能源 （00579）

25：29 - 觀眾問股：時代電氣 （03898）

26：37 - 觀眾問股：友邦保險 （01299）

32：10 - 觀眾問股：新世界發展 （00017）

33：30 - 觀眾問股：兗煤 （01171）

36：18 - 觀眾問股：勝獅貨櫃 （00716）

37：08 - 觀眾問股：恒基地產 （00012）

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股一度升逾360點，但很快便回落，主因A股復市，表現未算強，恒指全日收報24837點，升136點。北水重新開閘，大市總成交1,633億元。

科技股中，以阿里巴巴 （09988） 表現最強，升5.6%至155.5元，美團 （03690） 升2.1%至256元。若持有科技股，有利潤的話可續持有，觀望下周市況如何。滙豐 （00005） 連升多日，再升1.4%至43.85元，主因受惠債息向上。

內地緊急出招增供應 煤炭股大跌

煤炭股大跌，兗煤 （01171） 跌11.1%至13.62元，主因內地推出緊急機制，增加煤炭供應。政策風險難料，且看兗煤短綫能否找到支持，13.24元能否守穩，否則恐下試11元水平。電力股、新能源股亦大跌，華潤電力 （00836） 跌12%至19.4元，失守18.4元宜減磅。

內險股全綫上揚，太保 （02601） 升6.4%至24.9元。事實上，內險股業績增長有限，股價大升主因估值低殘及受惠債息向上。此外，有券商預期內地有機會降準，亦利好內險股。太保後市有望上試27.5元，止蝕用23.35元或22.1元。新華保險 （01336） 升3%至24元，若突破24.3元，可望展新升浪，止蝕用23.3元或22.35元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰神華、港交所、龍源電力、京能潔能、時代電氣、友邦、新世界、兗煤、恒地、勝獅貨櫃、美團︰立即觀看】

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