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【人民幣定期存款】黑雨突襲拆息扯上3厘 人民幣1個月定存最高4.88厘

16:25 2021/10/08

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人民幣1個月定存以富邦的4.88厘膺高息王，迄今未受挑戰。

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正當市場憧憬人民幣在岸價及A股今天（10月8日）復市，跨境拆息逐漸回落之際，殊不知黑雨突襲港，離岸人民幣拆息再全扯高，隔夜息急升至直逼4厘、達3.9厘，1周或以上的短中長息皆抽升至逾3厘，難怪港銀的人民幣定期存款息保持高企。

總結10月開局迄今，共有6間大小行鬥出招加息，包括恒生 （00011） 及建行亞洲加短存，渣打、招商永隆及富邦全面加短中長息。另一邊廂，集友則新推188天享2.5厘。

正因業界勇於搶存，甫踏入第四季，不少存期再罕現破頂息，例如3個月及1年期，富邦驟加0.3厘，齊報2.8厘而居首。至於6個月期，招商永隆於昨天（7日）上調0.1厘，新息率報2.85厘，頓晉升為高息王，超越剛於本周一（4日）才勁加半年息0.3厘、至2.8厘的富邦。該中資行更兩招齊發，把屬快閃優惠的半年定存起存額，由10萬元（人民幣，下同）急降五成，至僅須5萬元，上限維持1億元。

1年港元定存最高8.5厘【下一頁

不過，高處未算高，最矚目的是恒生勁加7天年息2厘、至12厘，一躍而成冠絕全城超高息。

至今只有1個月年息未出現破頂息，仍以富邦的4.88厘稱霸。順帶一提，不少大行在此短存也提供特惠息，如渣打上調0.2厘、新報1.2厘；花旗有2.5厘，滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 更齊享3.5厘，但須兌換資金才享最高特惠息，如非換滙，只是以人民幣開立1個月定存，中銀香港另有1厘之選。

此外，展望人民幣前景，中外資行看法分歧，最牛是花旗銀行，其財富管理業務高級投資策略師陳正犖料，人民幣3個月內挑戰6.4高位，未來半年至1年再上試6.35，長綫目標5.6。渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠預期，年內人民幣約在6.45區間上落。信銀國際首席經濟師卓亮料，人民幣年底報6.45。瑞銀財富管理預期，人幣年底貶至6.55，明年中再下試6.65。ING大中華首席經濟師彭藹嬈估計，年尾人幣報6.7。在岸價兌美元今午報約6.4509。

另外，恒生首席經濟師薛俊昇今天對媒體說，料內地年底前降準。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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