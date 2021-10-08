【連鎖品牌】印度首富引入首間7-Eleven至孟買 信實集團進一步拓展零售版圖

印度孟買將於本周六（9日）迎來全國首間7-Eleven連鎖便利店，由印度首富Mukesh Ambani經營的信實集團（Reliance）獲得代理權，藉此進軍13億人口的印度市場，進一步拓展自己零售版圖。

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信實工業集團旗下零售部門周四（7日）宣布，與7-Eleven集團達成協議，簽下在印度的經營權，而首間7-11便利店將於本周末在孟買郊區開幕，隨後將在重要街道和商業區迅速擴展，料未來會從孟買大都會區群聚地牽起，更成為集團全力開拓印度零售市場的一環。

事實上，7-Eleven集團2019年與印度第二大超市連鎖集團Future Retail達成合作共識，準備在印度開設1,000間7-11便利店。Future Retail本周稍早時間表示，雙方交易在最後階段取消，主要因為受新冠疫情影響，負債纍纍，無法解決開店目標數目以及支付特許經營費。

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責任編輯：潘曉豐