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【連鎖品牌】印度首富引入首間7-Eleven至孟買 信實集團進一步拓展零售版圖

環球政經 17:16 2021/10/08

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印度孟買將於本周六（9日）迎來全國首間7-Eleven連鎖便利店，由印度首富Mukesh Ambani經營的信實集團（Reliance）獲得代理權，藉此進軍13億人口的印度市場，進一步拓展自己零售版圖。

【綠色金融】歐盟預告將發行2500億歐元綠色債券 料成為全球最大發行方：【下一頁

信實工業集團旗下零售部門周四（7日）宣布，與7-Eleven集團達成協議，簽下在印度的經營權，而首間7-11便利店將於本周末在孟買郊區開幕，隨後將在重要街道和商業區迅速擴展，料未來會從孟買大都會區群聚地牽起，更成為集團全力開拓印度零售市場的一環。

事實上，7-Eleven集團2019年與印度第二大超市連鎖集團Future Retail達成合作共識，準備在印度開設1,000間7-11便利店。Future Retail本周稍早時間表示，雙方交易在最後階段取消，主要因為受新冠疫情影響，負債纍纍，無法解決開店目標數目以及支付特許經營費。

【著數優惠】3日限定優惠！買滿500元即送Häagen-Dazs指定家庭裝雪糕一杯：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

7－Eleven 超市 孟買 便利店 印度

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