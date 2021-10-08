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【綠色金融】歐盟預告將發行2500億歐元綠色債券 料成為全球最大發行方

環球政經 16:25 2021/10/08

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歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於當地時間周五（8日）接受傳媒訪問時表示，歐盟將於本月稍後時間發行2,500億歐元的綠色債券，若成事，歐盟將會成為全球最大綠色債券發行方，具有主導地位。

她於一個論壇上發表演講時指出，即使全球經濟正在復甦中，惟現時需求多過於供應，而各國亦面臨能源價格急劇上漲的挑戰，包括減少對天然氣、石油和煤炭等化石燃料的依賴，故此，她認為歐洲須加速實踐能源獨立。

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她認為，過去大眾均視化石燃料為一個安全的投資，惟在面對氣候變化問題，各國在投資能源項目時，應以不傷害地球為大原則，她指出這種思維將主導整個投資世界，並呼籲投資者轉投資金至應對氣候變遷領域。

她表示，歐盟將在10月稍晚發行2500億歐元的綠色債券，這批巨額資金為應對氣候變化所需的，而只有對環境產生明顯正面影響的投資，才能獲得歐盟綠色債券標籤。

事實上，現時全球多國已於市場上發行綠色債券，根據歐洲央行（ECB）2020年的統計，2019年綠色債券佔全球債券發行量的2.85%，規模相當於2050億美元。

 

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責任編輯：潘曉豐

綠色金融 債券 經濟 歐洲 氣候暖化 綠色債券 歐盟 歐洲央行

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