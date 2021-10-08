【港元定期存款】1年港元定存最高0.85厘 專家拆解中小行鬥加息玄機

▲ 10月開局，4間中小行鬥加港元定存息，包括富邦等。

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甫踏入10月，港銀即頻密調整港元定期存款息，本周共有9間大小銀行加減定存，減息佔5間，加息的有4間，包括富邦全面調升短中長息，建行亞洲、信銀國際及交銀香港齊加3個月短存0.05厘。反觀，東亞 （00023） 、華僑永亨、大新 （02356） 、集友及招商永隆卻減不同存期年息。專家指通關暫無期，料銀行暫毋須急於搶存，相信逆市出招的個別同業，是為跨年錢早作備戰。

正因多行調息，全周高息榜中，以半年期出現較大變化，勇於加息的富邦上調0.1厘後，新息率報0.8厘，重奪冠軍。相反，東亞調低0.1厘，最新報0.7厘後，只能險守季軍，跟信銀國際及集友看齊。

人幣定存破頂息頻換位【下一頁】

此外，連日加息作積極搶攻的富邦，再次雄霸短中長息榜，3個月有3.28厘，拋離上述3間加此短存息的中資行，其中最高息的建行亞洲只有0.75厘。同樣，富邦1年期也以0.85厘居首。

綜觀今天（10月8日）反映銀行資金成本的3個月拆息僅報0.14厘，6個月為0.22厘，1年亦只得0.33厘，而富邦以上3個存期皆遠超拆息，凸顯這間台資行在牌面上不惜蝕本搶存。

專家拆解個別中小行頻頻出擊的玄機，主因人縮我谷，畢竟原本鬥打高息牌的虛擬銀行，經歷上半年合共蝕錢近17億元後，第三季鮮有再加息，反而不少已掉頭一減再減。況且，Visa最新調查指，八成受訪港人仍以傳統銀行為主，故此中小行再出擊，冀能逆市突圍搶灘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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