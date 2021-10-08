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【互聯網監管】中國手遊公司9月份收入再創新高　較8月增長3.7%至196億元

股市 15:25 2021/10/08

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中國手遊公司9月份收入再創新高　較8月增長3.7%至196億元

內地自8月底起，限制未成年人網絡遊戲時間。不過，遊戲行業收入在9月份仍然保持增長，據Sensor Tower數據顯示，在全球手遊發行商前一百位中，來自中國的發行商達39家，合計吸金近25.2億美元（折合約196億港元），較上月的24.3億美元，增加約3.7%。

報告指，隨著9月份《原神》迎來一周年慶典，《原神》成為今年9月全球收入最高的手機遊戲，移動端收入達3.4億美元（折合約26.5億港元），發行商米哈遊上月收入對比去年同期增近10倍，對比8月同期增長121.8%。

而騰訊 （00700） 旗下的《王者榮耀》是9月份全球收入第二高的遊戲，收入達2.09億美元，當中95%的收入來自中國內地。《PUBG Mobile》則排名第三。

另外，網易 （09999） 作為授權發行商的《哈利波特：魔法覺醒》在9月初上線，其後連續20多天位列中國iPhone手游下載榜榜首。該遊戲在推出首月合共錄得1.38億美元的收入，當中約94%的收入來自中國內地，2.4%的收入來自香港。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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記者：梁安琪

港股 騰訊控股（00700） 遊戲 網易（美：NTES） 網易－S（09999） 騰訊 iPhone 電玩手遊
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