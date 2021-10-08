印度首富子公司接手業務 7-ELEVEN進軍孟買開分店

7-ELEVEN早前已進軍印度，但發展似乎未如理想。印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）的信實工業集團（Reliance Industries）旗下子公司宣布，將接手當地7-ELEVEN業務，於周六在印度最大城市孟買開設分店。

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信實零售企業（Reliance Retail Ventures）在聲明表示，將以大孟買地區為起點，主力進駐大社區及商業區，陸續在印度開設更多7-ELEVEN分店。信實零售企業聲明中指出，公司年收210億美元，為印度最大及賺錢能力最好的零售商。

7-ELEVEN原先與印度零售連鎖集團Future Group合作，但後者因未達成開新店數量目標，以及無力支持授權費用，今年改與信實零售企業合作，惟雙方未透露合作所涉金融。

7-Eleven行政總裁迪平托（Joe DePinto）指出，印度作為全球其中一個發展最快速國家，現時是理想時間讓7-Eleven開拓印度市場。在美國德州創立的7-Eleven，於全球18個國家及地區共有逾7.7萬間分店。

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責任編輯：吳漢培