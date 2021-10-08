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英國更新疫苗豁免名單 香港居民打完復必泰免隔離

環球社會熱點 14:55 2021/10/08

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英國早前傳聞取消旅遊紅綠燈制度，因應不同國家及地區的新冠肺炎疫情決定旅遊限制。英國政府周四更新疫苗豁免名單，新增多個國家及地區，當中包括香港。新措施下，香港人只要打完復必泰疫苗，再加上證書，前往英國時便可免除強制隔離。

英國CMA停止調查 英航與Ryanair拒退封城期機票 【下一頁】

英國政府於周四（7日）公布最新旅遊防疫規定，於英國時間下周一凌晨4時生效。其中，疫苗豁免名單新增包括香港在內37個國家及地區。按照新規定，假如已經完成接種兩劑復必泰（BioTech) 超過14日，帶同證書前往英國即可不需隔離10日。如果成年人不需要隔離，同行小朋友亦可以不需要隔離。

同時，從香港出發去英國的民眾事前亦不需要接受PCR或橫向流動檢測（lateral flow tests）。未滿18歲香港居民即使未打疫苗，出發去英國前同樣不需要接受檢測。

【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增  【下一頁】

不過，抵達英國兩日後，香港民眾仍需要預約自費PCR檢測，5歲以下兒童可豁免。至10月底，所有符合完成接種資格人士抵達後亦不需再做自費PCR檢測，改為更便宜及方便的橫向流動檢測。檢測完成後，需要向有關部門發送檢驗結果照片核實。

交通部強調，出國旅遊的民眾在出發前或回英時的檢測，不可使用國民保健服務（NHS）提供的橫向流動檢測，只可使用由私人機構發售的版本。

旅遊「紅區」則會較早前傳聞再減少2個國家，僅剩7國上榜。

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責任編輯：吳漢培

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