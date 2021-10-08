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【搶聘潮】英國起薪點錄24年以來最強勁升幅　求職人數近乎創新低

商業 14:50 2021/10/08

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有專家認為，現時人手短缺的情況不能歸咎於單一原因，而是有眾多因素為就業市場帶來挑戰。（法新社圖片）

不少國家亦出現人手緊絀的情況，有調查發現英國的起薪點錄24年以來最強勁升幅，但求職者人數卻接近新低。

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據外電報道，畢馬威與英國招聘及就業聯會（The Recruitment & Employment Confederation） 進行調查，英國對人力資源的需求龐大，尤其是IT、酒店款待業。然而，就業率高企、缺少來自歐洲的人手，以及員工對於疫情期間轉工的憂慮，均導致求職者人數大幅減少。

該聯會行政總裁Neil Carberry表示，勞工短缺影響日常生活，例如油站及超市均出現缺貨的情況。他分析，現時人手短缺的情況不能歸咎於單一原因，而是有眾多因素為就業市場帶來挑戰。

國際招聘公司 Robert Walters Group行政總裁Robert Walters亦指：「幾乎所有能說出名字的國家都存在短缺。」他續解釋，每項工作都變得愈來愈複雜，對技能的需求愈來越大。

Robert Walters甚至留意到，有律師事務所每年向新入行律師支付15萬英鎊或以上，是以往「聞所未聞」的情況。他亦稱，旗下招聘個案的薪金升幅均至少20%，甚至有部分是高達100%。

有份進行調查的畢馬威，其發言人Claire Warnes表示，求職者人數大幅減少是起薪點大幅上漲的原因，但她強調，薪金上升不能帶動可持續的經濟復甦。正確的做法是，把擁有合適技能的人，帶到合適的工作崗位，以提升生產力。

【旅遊業復甦】調查：旅客願意歐遊態度按年增長　惟疫下歐遊安全為最大憂慮

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責任編輯：葉泳珊

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