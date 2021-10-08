【迪士尼串流平台】香港寬頻成Disney+獨家寬頻服務夥伴 　（附特別早鳥優惠連結）

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Disney+將於11月16日登陸香港。香港寬頻宣佈，將會成為 Disney+於香港的獨家寬頻服務夥伴，更提供特別早鳥優惠。客戶只需成功登記全新的 Disney+計劃，或連同寬頻/流動通訊的組合服務，無論在家還是在外均可透過手機、電腦和電視，欣賞Disney+的串流內容。Disney+連流動通訊的組合服務，更可讓客 戶自由選擇配合 4G 或 5G 的服務計劃。現在於香港寬頻網站登記，更可領取特別早鳥優惠。

登記領取早鳥優惠：http：//www.hkbn.net/disneyplus

Disney+為觀眾提供來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理及Star六大品牌一系列的熱門電影和劇集，其中包括陸續上架的亞太區及本地內容。Disney+ Originals 內容和特輯，包括Marvel Studios的原創電視劇《溫黛與幻視》、《洛基》及《飛隼與寒冬戰士》；《星球大戰》系列《曼達洛人》；迪士尼與彼思《盛夏友晴天》（Luca）；國家地理紀錄片《鯨之奧妙》；以及《魔雪奇緣》短篇動畫（Olaf Presents）等等。Star則提供數千小時的大眾娛樂節目，從備受觀眾喜愛的節目到全新的原創及獨家節目。

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