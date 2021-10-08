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【機迷熱話】Xbox推20周年紀念版手掣+耳機　比美國平100元

科技 15:00 2021/10/08

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目前兩款產品已於美國Xbox官網接受網購，在11月15日開始公開發售，售價均為70美元（約550港元）。

微軟（Microsoft）推出Xbox至今20年，近日為了慶祝Xbox 20周年，Microsoft繼日前宣佈與Adidas推出限量版波鞋後，再推出半透明的Xbox Series X/S的遊戲手掣，以及半透明有線遊戲耳機。

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Xbox是次推出的遊戲手掣除了採用半透明設計，讓玩家看清手掣的內部構造之外，在遊戲手掣的細節部分還採用了其標誌性的綠色，內部組件則為銀色，對應Xbox Series X|S的版本為設計。功能方面，該紀念版手掣與標準版相同。

玩家可透過藍牙連接，將該20周年紀念版手掣用於Xbox Series X|S、Xbox One系列、Windows PC、Android與iOS裝置。當手掣與Xbox Series X|S連線時，更可啟用20周年版的動態桌布。

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至於該Xbox紀念版半透明耳機的外觀設計，就在左邊耳罩上印有綠色的20周年標誌，其他耳機細節部分亦採用了螢光綠色的設計。並且支援Windows Sonic、Dolby Atmos與DTS Headphone: X音效。

目前兩款產品已於美國Xbox官網接受網購，在11月15日開始公開發售，售價均為70美元（約550港元）。而記者瀏覽香港的Xbox官網僅發現該紀念版手掣有售，定價為449港元，比美國定價為低。

【機迷熱話】Xbox月底舉行網上發布會　揭曉年底發售陣容　料有新作面世

責任編輯﹔黃顯晴

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