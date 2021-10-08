▲ 【MPF轉年金】駿隆：支持MPF可轉年金 建議提高投保上限、加入醫保成份

政府在新一份施政報告中提出，會研究措施鼓勵市民將強積金（MPF）轉化成公共年金。駿隆集團表示，支持政府研究將強積金轉化成年金，相信可以解決退休人士的長壽風險。

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MPF轉公共年金消息傳出後，坊間反應兩極，有市民昨日在電台節目上更形容有關安排感覺受騙，行政長官林鄭月娥就表明，並無計劃要強制將MPF轉年金。

駿隆集團執行董事王玉麟今早在網上會議上回應時指，支持政府提供額外退休方案，尤其目前的強積金制度並未有效解決市民長壽風險的問題。

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同場的駿隆集團常務董事陳銳隆又建議，現行的公共年金計劃，可以通過簡化投保程序、調高個人投保上限至500萬元、以至加入醫療保險成份。

陳銳隆解釋，目前公共年金個人保限上限只有300萬元，但不少打工仔的強積金已累積至數百萬元，促政府可考慮上調個人保費上限。

此外，就強積金回報表現，今年首三季的回報跌0.4%。陳銳隆預計，市場波動性持續，第四季的強積金回報難有明顯改善，預計全年回報按年僅大致持平。

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