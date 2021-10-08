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【新冠疫苗】IBM強制僱員完成接種 否則留薪停職

環球社會熱點 14:23 2021/10/08

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為提高新冠疫苗接種率，美國多間企業強制旗下僱員接種疫苗。國際商業機器（IBM）通知僱員，若未在12月8日前完成接種新冠疫苗，會被無薪停職。IBM表示，公司作為美國政府承包商，IBM必須遵守美國對政府承包商的疫苗規定。

5至11歲兒童接種新冠疫苗 輝瑞向FDA申請緊急授權 【下一頁】

IBM本周通知旗下美國僱員，需在12月8日完成新冠疫苗接種，否則會被無薪停職。IBM指，當局接受宗教及醫療原因豁免。IBM在派發予員工的備忘錄中提出，身為美國聯邦政府承包商，公司必須遵守美國總統拜登（Joe Biden）對承包商的疫苗規定。現時民眾可以輕易獲得疫苗接種機會，公司將要求所有僱員完成接種。

有別於聯合航空（United Airlines）等企業，IBM不會因僱員拒絕接種疫苗而作出解僱，惟將在12月8日後不會向拒絕接種疫苗僱員支薪，直至僱員轉軚並完成疫苗接種。公司發言人克羅（Amanda Carl）表示，留薪停職僱員仍具備參加退休福利計劃資格。

聯合航空炒人 無打疫苗員工少近一半 【下一頁】

IBM旗下商業軟件供應商Red Hat（紅帽）亦宣布類似措施，行政總裁科米爾（Paul Cormier）要求僱員需在11月29日前完成疫苗接種，表示只會在非常有限的情況下才會獲得豁免，不接受檢測或提交康復證明代替。

責任編輯：李俊儀

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