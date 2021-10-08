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英國CMA停止調查 英航與Ryanair拒退封城期機票

環球社會熱點 14:05 2021/10/08

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受新冠肺炎疫情威脅，不少國家一度採取封城防疫，航空業大受打擊。英國航空及瑞安航空（Ryanair）因未有退還封城期間的機票，英國政府為此展開調查。但近日有關部門宣布，因法例原因決定放棄調查。

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英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）周四（7日）表示，由於法律未有清晰列明，航空業需要確保向乘客提供退票，即使提出控訴亦難確保勝訴，同時亦難以合理化有關支出，因此決定終止長達4個月的調查。

CMA局長科謝利（Andrea Coscelli）表示，強烈認同封城期間被禁飛航班的乘客理應可以退票，因此展開調查，但考慮相關法律條文及收集證據後決定，停止繼續調查或任何法律行動。CMA指出，希望消費者條例在退票事宜中可以更清晰準則。

英國封城期間，所有非重要航班停飛，英航及瑞安航空均拒絕退票。英航僅提供重新預約或禮券作補償，瑞安航空更只可選擇重新預約。CMA於6月調查事件，指當中可能涉及違反消費者條例的舉動。

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責任編輯：吳漢培

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