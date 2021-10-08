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【恒大3333】摩通：恒大隱藏債務或佔總債務55%　料淨負債率177%　仍全踩「三道紅綫」

股市 13:40 2021/10/08

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摩通：恒大隱藏債務或佔總債務55%　料淨負債率177%　仍處「紅檔」

內房債務危機蔓延，陸續有房企「爆煲」，表外債務也成關注。摩根大通發表報告指，中國恒大 （03333） 並無真正的去槓桿，只是將部份有息債務轉移至表外債務，商業票據、理財產品和無固定期限資本債券（永續債）等都未被正式算為債務，估計截至今年上半年，恒大的淨負債率至少為177%，而非報告的100%。

該行又指，由於部份表外債務數據無法公開，恒大實際負債率或更高，隱藏債務總計或佔恒大總債務比率達55%。

此前高盛表示，恒大的表外負債及或有負債或高達1萬億元人民幣。

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高盛：恒大或然負債高達1萬億人幣，看【下一頁】

摩通指，恒大及同行發行數以十億美元計的表外債務，若將相關債務計入，內房企業槓桿率將會提高。這策略可助房企符合融資「三道紅綫」，但恒大的個案看來較極端。

假期後內房債遭拋售，花樣年兩境內債跌停，看【下一頁】

摩通指出，其他房企也有同樣問題，包括富力 （02777） ﹑融創中國 （01918） 及碧桂園 （02007） 。該行估計，碧桂園負債率為76%，而非50%，富力負債率為139%，並非123%，融創負債率為138%，而非87%。

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