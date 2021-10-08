【旅遊業復甦】調查：旅客願意歐遊態度按年增長　惟疫下歐遊安全為最大憂慮

▲ 根據最新Long-Haul Travel Barometer （LHTB）調查，只要疫情帶來的安全隱憂仍持續，大部份旅客對於前往歐洲旅行的態度也較審慎。（法新社圖片）

疫情下安全是旅客最關心的議題。根據最新Long-Haul Travel Barometer （LHTB）調查，只要疫情帶來的安全隱憂仍持續，大部份旅客對於前往歐洲旅行的態度也較審慎。

調查顯示，主要海外市場在2021年9月至12月期間，前往歐洲旅行的需求仍然疲軟。然而，隨着全球疫苗撞種率提高，來自海外並有意進行長途旅行的旅客，對於到訪歐洲的態度，明顯勝於去年同期。

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調查涵蓋旅客的旅行意向，並以數值100為界限，高於反映旅行意向積極，低於則態度消極。其預計在短期內即未來4個月中，主要有5個海外市場的旅客，包括中國、加拿大、俄羅斯、美國和日本，有意展開旅程。

雖然中國旅客的旅行意向仍低於100，反映旅行情緒仍然疲軟。但是中國旅客願意前往歐洲的數據，按年錄得增長，當中，由2020年9月的60增至2021年9月的92。惟中國政府仍建議民眾避免離境外遊，因此比較影響中國旅客在未來數月的旅行情緒和信心。

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然而，調查顯示西歐和中歐國家，仍然是中國旅客的熱門目的地。倘若該些國家和地區有效控制疫情，中國旅客便有意出發旅行。再者，他們對多國旅行的態度仍持續，歐洲國家更需協調來往的旅行規則。

疫情VS旅費 俄羅斯旅客更憂錢問題

另外的4個國家中，以日本和加拿大對歐遊的態度最謹慎。雖然日本的旅行意向也按年錄得增長，但仍維持消極態度，數值為94。除了安全和低確診數字為首要條件，有28%願意外遊的日本受訪者表示，價格等因素對於他們選擇目的地愈來愈重要。

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旅費是日本旅客考慮的因素之一，卻是俄羅斯旅客最大的考慮因素。當中，旅行成本對他們決定的影響更大於疫情。據悉，與所有市場比較，所有市場中有42%認為疫情影響他們的決定，俄羅斯則22%。對於旅行成本的憂慮，所有市場為11%，俄羅斯則19%。

歐洲旅行委員會（ETC）總裁 Luís Araújo 表示，雖然有海外旅客的意向按年增長，但對於歐洲作為目的地的態度仍有猶豫。展望明年，將會努力落實更統一旅行規則。

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責任編輯：馬意文