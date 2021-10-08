【瑞聲盈警】 瑞聲科技料第三季最多賺少61% 美銀一舉降評級至「跑輸大市」 股價暴跌逾一成

瑞聲科技（02018）發盈警，預料上季盈利最多減少61%，拖累股價今早（8日）一開市便裂口下跌，低開9.7%，一度急挫近15%，收報31.95元，跌12.6%，是表現最差藍籌股，成交額15.4億元。

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瑞聲指，預期第3季純利按年減少51%至61%，至1.66億至2.1億元人民幣之間；而首9個月純利預計按年升約45%至51%，至10.87億至11.3億元人民幣。公司解釋，淨利下跌主要是匯兌收益大幅減少、經營成本上漲及因晶片短缺導致來自新機型的需求減弱，但對中長期前景謹慎樂觀。

美銀證券更一舉下調對瑞聲評級，由「買入」降至「跑輸大市」，將目標價由60元大削近半，至33元，相當於綜合今年下半年至明年上半年預測市盈率20倍。

該行指，瑞聲盈警所載預測中間水平為1.88億人民幣，按年跌56%及按季跌52%，低於該行及市場預期分別60%及65%。該行預計，由於內地市場智能手機需求疲弱影響，相關影響將延續至明年上半年，瑞聲供應鏈將持續受到影響，料營運弱勢將持續。

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記者：郭秀慧