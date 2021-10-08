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瑞聲（2018）股價急挫近15%　有貨走唔走？

股市 13:30 2021/10/08

分享：

藍籌股瑞聲科技 （02018） 發盈警後，股價今早恐怖式下跌近15%，低見31.15元，但見有散戶排隊入貨。到底瑞聲科技前景如何？有貨者怎辦？黃偉豪Ravi幫你詳細分析， 股價影響多大？

重溫今早《ET開市直擊》足本版：

Time code：
00：00 - 港股今早焦點速覽
01：08 - 外圍市況速覽　美股曾升逾五百點
02：27 - 道指期貨及亞太股市早段造好
03：15 - 港股上日市況速覽
04：00- 港股反彈可持續嗎？
07：08 - 科網仲可以博反彈嗎？
08：50 - 分析騰訊 （00700） 反彈空間
09：59 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 、赤子城科技 （09911） 是止蝕時機嗎？
13：11 - 談瑞聲科技 （02018） 發盈警對股價影響多大？
15：51 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 咩位可以沽？
17：35 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 短線仲有冇機會上？
19：10 - 港股開市前市況速報
21：26 - ET個股推介：小米 （01810）
22：38 - 談哪些股份可捕捉短線升浪？
25：37 - 觀眾問股：小米 （01810） 可以入嗎？
27：07 - 觀眾問股：吉利 （00175） 短線有機會返買入價嗎？
28：33 - 觀眾問股：中國建築 （03311） 未有貨可否追？
31：02 - 觀眾問股：中石油 （00857） 現價可買入？
32：57 - 觀眾問股：光大水務 （01857） 是否值得持有？
34：52 - 觀眾問股：光大水務 （01857） vs光大環境 （00257） 點揀？
36：22 - 觀眾問股：中國鐵塔 （00788） 可以買入嗎？
38：00 - 觀眾問股：同程藝龍 （00780） 可以上望咩位？
39：18 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 有冇機會上返$15走？
42：00 - 觀眾問股：中聯通 （00762） 點睇前景？
43：46 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） $142買入，可幾時沽？
44：38 - 觀眾問股：中石化 （00386） 咩位可以入？
45：45 - 港股開市後市況速報
47：56 - 財經日誌提提你
 

欄名 : 3分鐘睇股

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