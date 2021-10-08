▲ 【領展823】消費券刺激領展8月租戶銷售提速 高盛：現價股息率吸引籲買

高盛引述領展 （00823） 管理層指，受政府5000元電子消費券帶動，領展8月份的租戶銷售進一步上升，而且由近期的時租車位收入已回復至反修例運動前水平，可見領展旗下的商場人流已經全面恢復。高盛指，消費券效應延續至明年初，有利領展商戶銷售增長，而且調整後現價股息率吸引，維持對其「買入」評級，目標價84元。

領展半日股價走勢反覆，中午收市報65.95元，微升0.076%，半日成交約1.99億元。

高盛指，領展管理層預期，良好的銷售增長可以持續，並會因而支持長遠租金趨勢，取態明顯轉趨樂觀。

領展海外物業出租率維持高企 續提供穩定收入來源

中國商場方面，7個商場截至6月底止的出租率維持在95.2%，而租戶銷售亦已回覆至疫情前的90%水平。若撇除仍在翻新的深圳中心城廣場，領展中國的組合表現較香港業務更好。

高盛：領展現價股息率4.7厘較歷史平均更高

另外，領展完成收購廣州太陽新天地購物中心，計劃明年初會開始優化計劃，並在2至3年內將商場打造成更完整的悠閒式地標。高盛指，若計劃成功推行，以其交易作價32億元人民幣推算，反映對潛在收益率3.9厘更有進一步上升空間。

中港物業組合以外，領展目前在澳洲悉尼及倫敦的物業，出租率仍然接近100%，繼續向公司提供穩定的收入來源。

領展擬收購澳洲悉尼維多利亞女王大廈等3大購物中心 作價33億元｜詳見【下一頁】

高盛續指，在政策不確定及中港延遲通關所拖累，領展過去3個月共調整13%，現價股息率約4.7厘，較過往的平均股息率3.7厘更高。而且，消費券持續至明年1月，相信整體零售銷售趨勢良好，利好領展短期的商戶銷售增長。

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