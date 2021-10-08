參議院通過暫時提高債務上限 美國眾議院料下周表決

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾早前提議，暫時豁免國債上限至12月，避免美國陷入違約危機。美國參議院正式通過法案，暫時提高債務上限至12月3日，美國眾議院料將數日內表決。

美國兩黨同意暫延債限至12月 避免美國違約（第二版） 【下一頁】

參議院周四（7日）夜晚在11名參議院共和黨人投贊成票，同意終止辯論，令法案得以表決。最終，議案在民主黨參議員全數贊成，以50票對48票通過法案。

協議允許債務上限由目前28.4萬億美元（約221.5萬億港元），增加4,800億美元（約3.7萬億港元）至28.88萬億（約225.3萬億港元），直至12月3日。此舉令美國避免本月陷入歷史性違約，共和民主兩黨將有更多時間磋商應對措施。相關議題已拉鋸長達數月，僵局令美國財政部一度預測無法達成協議。

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）投票時指摘共和黨玩黨派遊戲，很高興共和黨的邊緣政策未奏效。據悉，早前麥康奈爾（Mitch McConnell）提出建議時，並未獲得全數黨友支持，經長時間閉門談判後才獲足夠黨友支持推動法案。

拜登批共和黨阻撓 美國或兩周內面臨債務違約 【下一頁】

法案已提交至眾議院，眾議院民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer）辦公室表示，眾議院將在下周二（12日）對法案進行表決。

美媒《CNBC》報道指，外界普遍預料眾議院將通過參議院方案版本。白宮秘書普薩基（Jen Psaki）周四表示，美國總統拜登（Joe Biden）期待法案在眾議院通過，送達辦公室後會立即簽署。

責任編輯：李俊儀