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今日推介恒生｜騰訊、建滔積層板、瑞聲、美團、網易最新部署

股市 13:00 2021/10/08

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恒生指數中午收報24636點，跌65點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒生 （00011） ，另亦會分析騰訊 （00700） 、建滔積層板 （01888） 、瑞聲 （02018） 、美團 （03690） 、網易 （09999） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*同場加映【ET開市直擊】港股急彈散戶動作要快 精選股份捕捉短綫升浪（附Time Code） 

【ET午市精點】恒指高開後回落 煤炭及電力股急挫（附Time code） 

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？?豐劉紹文教揀新舊經濟股 

 

港股 恒生銀行（00011） 騰訊控股（00700） 建滔積層板（01888） 瑞聲科技（02018） 美團－W（03690） 網易－S（09999） 石鏡泉

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