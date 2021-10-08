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【Google】Google推快捷語音指令Quick Phrases　毋須再講「Hey Google」

科技 12:48 2021/10/08

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據外國科技網站XDA-Developers報道，Google已向部分Google Pixel手機用戶，推出快捷語音指令新功能「Quick Phrases」。（法新社資料圖片）

據外國科技網站XDA Developers報道，Google已向部分Google Pixel手機用戶，推出快捷語音指令新功能「Quick Phrases」，讓Google Pixel用戶可以跳過呼喚「Hey Google」的步驟，直接透過語音指令操作。例如只需說出「接聽」即可接聽來電。

報道指，Google Pixel手機用戶只需在語音助理設置中，啟用該Quick Phrases快捷語音指令新功能。當用戶在接到來電或鬧鐘﹑倒數計時器響起時，Quick Phrases就會將Google語音助理切換為待機狀態，用戶只需說出「接聽」或「拒絕」即可接聽或拒絕來電，而無需再說「Hey Google」。同樣，用戶也可以說出「關閉」或「暫停」來停止鬧鐘或倒數計時器。

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不過須留意的是，該Quick Phrases功能暫時只發現在運行Android 12 Beta的Google Pixel 3 XL上出現，Google尚未正式發布相關消息。

報道又指，目前該Quick Phrases功能暫時只適用於特定情況，用戶可能需要自行選擇添加不同設定如「提高音量」﹑「詢問天氣」、「暫停音樂」等。

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責任編輯：黃顯晴

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