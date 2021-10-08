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【Google】Google Maps推3大功能　新增環保路線減少碳排放

科技 12:40 2021/10/08

分享：

Google Maps透過AI技術和美國國家可再生能源實驗室（NREL）的數據，推出「環保路線」。

Google再為Google Maps推出3項新功能，除了針對單車用戶推出專屬模式，亦推出「環保路線」模式，以減少碳排放。

【黑客入侵】惡意軟件再現Android手機！ 假借提醒更新盜銀行帳戶

除了找出最快路線，Google Maps 向環保邁進，透過AI技術和美國國家可再生能源實驗室（NREL）的數據，推出「環保路線」。該功能可以為用戶選擇「最慳油」的行車路線，預計每年可以減少超過100萬噸碳排放，功能將率先在美國推出，計劃在 2022年拓展至歐洲及其他地區。

是次Google Maps亦針對單車用戶，推出「Lite navigation」模式，相比原版的導航設計，可減少不必要的資訊，只挑選重要訊息，如追蹤轉彎處的距離、海拔高度、即時預測抵達時間等，讓單車用戶在行駛途中不必一直看著屏幕，該功能預計在未來幾個月推出。

Google宣布將在全球300多個城市的Google Maps中，加入「共享單車」的租借資訊，該功能會顯示可供租借的車輛數量，並即時更新抵達地點是否有停車空位。（Google）

最後，Google也宣布將在全球300多個城市的Google Maps中，加入「共享單車」的租借資訊，當中包括柏林、紐約和台北等。該功能會顯示可供租借的車輛數量，並即時更新抵達地點是否有停車空位。

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【Android 12】Android 12終正式登場  Google官方公布8大品牌可搶先升級

記者：廖淑瑩

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