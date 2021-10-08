【ET午市精點】恒指高開後回落 煤炭及電力股急挫（附Time code）

港股半日高開低走。開市可延續上日升勢高開363點，大市重上25000點水平，但已是半日高位。及後升幅不斷收窄，指數更要倒跌。中午恒指收報24636點，跌65點。傳官方出手要內蒙古加大煤產，煤炭股急挫。獨立股評人李偉傑為你分析後市走向。

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00：10 - 港股市況速報

00：48 - 恒指本星期創年內新低後反彈逾1300點

02：57 - 內蒙古能源局發緊急通知 啟動72座煤礦 預增產9800萬噸

05：30 - 體育用品股高位大幅回落 關棉花事？

08：08 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 發盈警後挫近15% 見逾5年低位

10：22 - 股票推介：港鐵 （00066）

11：55 - 港股早市速報

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