  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (五) 13:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）

商業 12:35 2021/10/08

分享：

香港寬頻宣佈，將會成為 Disney+於香港的獨家寬頻服務夥伴。（資料圖片）

Disney+將會於11月16日登陸香港，更於昨日公布定價詳情。香港寬頻宣佈，將會成為 Disney+於香港的獨家寬頻服務夥伴，更提供特別早鳥優惠。

【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片

客戶只需成功登記全新的 Disney+計劃，或連同寬頻/流動通訊的組合服務，無論在家還是在外均可透過手機、電腦和電視，欣賞Disney+的串流內容。Disney+連流動通訊的組合服務，更可讓客 戶自由選擇配合 4G 或 5G 的服務計劃。現在於香港寬頻網站登記，更可領取特別早鳥優惠。 

登記領取早鳥優惠：http://www.hkbn.net/disneyplus/

Disney+將會為觀眾提供來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理及 Star 六大品牌一系列的熱門電影和劇集，其中包括陸續上架的亞太區及本地內容。Disney+串流服務亦獨家網羅 Disney+ Originals 內容和特輯，包括Marvel Studios的原創電視劇《溫黛與幻視》、《洛 基 》  及《飛隼與寒冬戰士》；《星球大戰》系列《曼達洛人》；迪士尼與彼思《盛夏友晴天》等。

香港寬頻持股管理人及行政總裁－住宅方案蕭容燕（左）與華特迪士 尼公司台灣及香港區總經理盧凱恩（右）。

【串流平台】Disney+ 11月登錄韓港台　並於日本推更多娛樂內容

【荷里活罷工】荷里活幕後人員通過罷工議案　要求串流平台給予更合理待遇

責任編輯：葉泳珊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片
2021/10/07
【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片
【荷里活罷工】荷里活幕後人員通過罷工議案　要求串流平台給予更合理待遇
2021/10/06
【荷里活罷工】荷里活幕後人員通過罷工議案　要求串流平台給予更合理待遇
【串流平台】Salesforce推自家製B2B內容攻串流市場　保穩定增長有學問
2021/08/19
【串流平台】Salesforce推自家製B2B內容攻串流市場　保穩定增長有學問
【疫市營商】HMV無懼串流音樂衝擊　擬於英國高街增開10間新店
2021/07/21
【疫市營商】HMV無懼串流音樂衝擊　擬於英國高街增開10間新店

你可能感興趣

【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片
14:35 2021/10/07
【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片
【荷里活罷工】荷里活幕後人員通過罷工議案　要求串流平台給予更合理待遇
13:15 2021/10/06
【荷里活罷工】荷里活幕後人員通過罷工議案　要求串流平台給予更合理待遇
【串流平台】Salesforce推自家製B2B內容攻串流市場　保穩定增長有學問
10:45 2021/08/19
【串流平台】Salesforce推自家製B2B內容攻串流市場　保穩定增長有學問
著數優惠 星球大戰 電影 串流 Disney Marvel 寬頻 電視劇 4G 5G

下一篇文章

【疫市營商】家用打印機、童書及相冊需求升　印刷企業生意不跌反升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電動車商機】 通用汽車預計2030前收入倍增　力谷電動車業務　目標超越Tesla
【電動車商機】 通用汽車預計2030前收入倍增　力谷電動車業務　目標超越Tesla
【進口水果】香港成為秘魯農產品第二大亞洲出口地　蔓越莓急增6.9倍
【進口水果】香港成為秘魯農產品第二大亞洲出口地　蔓越莓急增6.9倍
【ESG零售】屈臣氏夥全球供應商推行「可持續產品專區」　刺激部分產品銷量急增3倍
【ESG零售】屈臣氏夥全球供應商推行「可持續產品專區」　刺激部分產品銷量急增3倍
【英國經濟】英國勞工短缺　英企Next行政總裁倡放寬移民政策　注入海外勞動力
【英國經濟】英國勞工短缺　英企Next行政總裁倡放寬移民政策　注入海外勞動力
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫市營商】東海、鴻星未結業　發言人：宴會生意好轉及周末訂座爆滿
【疫市營商】東海、鴻星未結業　發言人：宴會生意好轉及周末訂座爆滿