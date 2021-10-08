【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）

▲ 香港寬頻宣佈，將會成為 Disney+於香港的獨家寬頻服務夥伴。（資料圖片）

Disney+將會於11月16日登陸香港，更於昨日公布定價詳情。香港寬頻宣佈，將會成為 Disney+於香港的獨家寬頻服務夥伴，更提供特別早鳥優惠。

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客戶只需成功登記全新的 Disney+計劃，或連同寬頻/流動通訊的組合服務，無論在家還是在外均可透過手機、電腦和電視，欣賞Disney+的串流內容。Disney+連流動通訊的組合服務，更可讓客 戶自由選擇配合 4G 或 5G 的服務計劃。現在於香港寬頻網站登記，更可領取特別早鳥優惠。

登記領取早鳥優惠：http://www.hkbn.net/disneyplus/

Disney+將會為觀眾提供來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理及 Star 六大品牌一系列的熱門電影和劇集，其中包括陸續上架的亞太區及本地內容。Disney+串流服務亦獨家網羅 Disney+ Originals 內容和特輯，包括Marvel Studios的原創電視劇《溫黛與幻視》、《洛 基 》 及《飛隼與寒冬戰士》；《星球大戰》系列《曼達洛人》；迪士尼與彼思《盛夏友晴天》等。

▲ 香港寬頻持股管理人及行政總裁－住宅方案蕭容燕（左）與華特迪士 尼公司台灣及香港區總經理盧凱恩（右）。

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責任編輯：葉泳珊

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