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【反外國制裁法】陳智思：非常肯定香港將實施反制裁法　正與金融業保持聯絡

Hot Talk 12:21 2021/10/08

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【反外國制裁法】陳智思：非常肯定香港將實施反制裁法　正與金融業保持聯絡

內地於今年6月起實施《反外國制裁法》，雖然近日有報道指，北京已拍板擱置《反外國制裁法》在香港本地立法，預料短時間內不會再提出 ，但行政會議召集人陳智思指，他「非常肯定」反外國制裁法仍將在港實施，政府只是在努力敲定相關細節。

陳智思接受彭博電視訪問時指，非常肯定《反外國制裁法》將會實施。他認為《反外國制裁法將》獲得通過，只是需要更多時間。政府希望確保在實際實施該法之前，已經考慮到了所有因素。

陳智思指，港府正在與內地官員以及香港金融服務業人士保持聯絡，研究如何在港實施該法，金融業正了解如何能夠確保《反外國制裁法》不會對跨國金融公司產生直接影響 。

中國6月通過《反外國制裁法》，給予中國政府廣泛權力，扣押「直接或間接參與制定、決定或實施」外國制裁的實體的資產。如果《反外國制裁法》在香港實施，可能會使當地企業被捲入中美衝突的漩渦之中。

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港股 中國 北京 香港 行政會議 制裁 陳智思
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