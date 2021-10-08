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涉詐騙400萬醫療保險 18名前NBA球員被捕

環球社會熱點 12:20 2021/10/08

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多名NBA前球員涉嫌詐騙醫療保險。

身為運動員受傷難避免，醫療保險為他們提供保障。但美國國家籃球協會（NBA）18名前球員因涉嫌提交虛假報銷，詐取近400萬美元醫療保險被捕。據悉，當中最出名的前球員為曾奪NBA總冠軍的戴維斯。

【美國疫情】公鹿NBA奪冠遊行爆疫 威斯康星確診急升 【下一頁】

紐約聯邦法院的起訴書指出，18名前NBA球員涉嫌於2017至2020年間，多次提交並未真正就醫的虛假醫療及牙科報銷帳單，騙取約390萬美元（約3,036萬港元），18名球員共獲得約250萬美元，單人最多取得42萬美元。

起訴書更指出，2009年以11順位在選秀會被當時新澤西籃網（New Jersey）的威廉斯（Terrence Williams）是詐騙主謀，負責招募其他前球員加入，從提供假報銷帳單，以及收取最少23萬美元的回扣。有指曾有球員未支付回扣，威廉斯曾假扮職員威嚇。

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【東京奧運】字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士 【下一頁】

聯邦調查局（FBI）探員於周四（7日）行動，分別在全美12個區域拘捕16人。其中一名嫌疑人﹑前波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）球員Sebastian Telfair同日稍後，被傳召至紐約聯邦法院，與裁判官會面後獲准離開。

NBA周四亦發表聲明，表示注意到有關案件，將密切關注情況，並指醫療保險是NBA及球員公會為聯盟球員職業生涯及人生提供的保障，今次的事件實在讓人。紐約警察醫療保險詐騙小組及FBI正聯合調查事件。

據悉，被捕人中要數前波士頓塞爾特人及洛杉磯快艇前鋒戴維斯（Glen Davis）最出名，他曾隨塞爾特人於2008年獲得NBA總冠軍。

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責任編輯：吳漢培

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