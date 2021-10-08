【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險

▲ 信諾環球出售人壽及意外保險等業務，以專注於健康醫療保險。（Cigna Facebook圖片）

保險公司Cigna信諾將會以約58億美元，出售香港、台灣、南韓等地的部分業務，以專注於健康醫療保險業務。

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綜合外電報道，Cigna信諾保險將會向Chubb出售其人壽、意外保險及額外保障業務，涉及香港、台灣、南韓、印尼、紐西蘭及泰國市場。另外，此交易亦包括Cigna信諾在土耳其的一間合資企業。Cigna信諾 與 Chubb 的交易預計將於 2022 年完成

Cigna信諾主席兼行政總裁David Cordani表示，與Chubb的協議，進一步強化Cigna信諾在環球健康服務的組合。Chubb行政總裁Evan Greenberg則指，收購Cigna信諾的部分業務，有助重新平衡Chubb在該些市場的投資組合。

Cigna信諾近年來一直在增加更多醫療保健的業務，以補充其健康醫療保險業務。同時，旗下Evernorth 醫療保健服務業務亦持續正在增長，Cigna信諾亦加強此業務，望與醫療服務企業 UnitedHealth Group 等對手競爭。

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責任編輯：葉泳珊

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