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【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險

商業 11:56 2021/10/08

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信諾環球出售人壽及意外保險等業務，以專注於健康醫療保險。（Cigna Facebook圖片）

保險公司Cigna信諾將會以約58億美元，出售香港、台灣、南韓等地的部分業務，以專注於健康醫療保險業務。

【先買後付】Target也推「先買後付」　顧客購買滿100美元可延後付款

綜合外電報道，Cigna信諾保險將會向Chubb出售其人壽、意外保險及額外保障業務，涉及香港、台灣、南韓、印尼、紐西蘭及泰國市場。另外，此交易亦包括Cigna信諾在土耳其的一間合資企業。Cigna信諾 與 Chubb 的交易預計將於 2022 年完成 

Cigna信諾主席兼行政總裁David Cordani表示，與Chubb的協議，進一步強化Cigna信諾在環球健康服務的組合。Chubb行政總裁Evan Greenberg則指，收購Cigna信諾的部分業務，有助重新平衡Chubb在該些市場的投資組合。

Cigna信諾近年來一直在增加更多醫療保健的業務，以補充其健康醫療保險業務。同時，旗下Evernorth 醫療保健服務業務亦持續正在增長，Cigna信諾亦加強此業務，望與醫療服務企業 UnitedHealth Group  等對手競爭。

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責任編輯：葉泳珊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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