【天氣｜紅雨】黑色暴雨警告除下　港股交易繼續直至下午收市、暴雨期間銀行水浸（附圖解）

▲ 【天氣｜黑雨】黑色暴雨警告生效 港股交易繼續直至下午收市（附圖解）

天文台在上午11時45分發出黑色暴雨警告信號，天文台表示，黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，市民不應外出。根據港交所 （00388） 港股證券市場極端天氣安排，若天文台在開市後發出黑色暴雨警告信號，港股交易會繼續至收市，下午交易時段不會受到黑雨影響。

天文台於12時45分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

圖看證券、衍生市場極端天氣安排

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天文台表示，受熱帶風暴獅子山、東北季候風共同影響下，華南沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持，而廣東沿岸正持續受廣泛的大雨及狂風影響，海面亦有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

黑雨期間，多區水浸。網上流傳灣仔滙豐銀行水浸片段，職員需堆沙包防雨水進入。

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