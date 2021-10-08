【芯片荒】吉利、長汽倒跌逾2%　瑞銀唱淡芯片短缺影響惡化、下調汽車產量預測

▲ 瑞銀唱淡芯片短缺影響惡化 下調今年全球汽車產量預測

汽車股今早先升後跌，吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333） 半日齊跌逾2%。瑞銀發表報告指，雖然汽車業努力減輕芯片（晶片）短缺的影響，但第4季芯片短缺對中國汽車業的影響料較第3季惡化，預計2022年才可能解決芯片短缺問題，若出現東南亞疫情升溫等意外擾動，時間可能再押後。

瑞銀續指，鑒於多項挑戰和估值高企，繼續看淡中國汽車行業。瑞銀認為，芯片緊缺對大眾市場汽車製造商的影響較高端汽車製造商為高，因大眾市場品牌對提價的負擔力更弱。

其他汽車股方面，電動車股表現不一，比亞迪 （01211） 跌2.6%，小鵬汽車 （09868） 升5%，創兩周高位，理想汽車 （02015） 也升1.9%。傳統汽車股，廣汽 （02238） 升0.4%，東風 （00489） 升1.5%。

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瑞銀重申，全球汽車業面對低估疫情後需求反彈，令分配芯片產能時間增到3至6個月，而且汽車業只需較低階的8英寸晶圓產能，而芯片行業已走進更先進產能，要重新提高遺留產能需時更長，而且馬來西亞因應疫情令晶圓封裝和測試產能再受壓。

瑞銀分析，美國汽車業芯片短缺較中國更緊急，中國不再是優先獲分配的市場，美國經銷商庫存僅0.68個月、中國庫存則有1.37個月。瑞銀估算，芯片問題令第3季汽車產量少10萬至20萬輛，第4季影響將擴大到20萬至40萬輛。

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瑞銀更新全球汽車產銷量估算模型，反映上季晶片缺口加劇影響。隨著影響第3季生產的晶片封裝和測試設備基本恢復生產，明年全球汽車產量可增逾10%。

瑞銀下調今年全球銷量預測，由8570萬輛降至8150萬輛，相當於按年增長6%，全年產量預測由8470萬輛下調至7680 萬輛，「流失」產量中約有1000 萬輛是晶片緊缺所致。基於今年產量較銷量少500萬輛，瑞銀預計，整車庫存仍將接近歷史低點。

鑒於整體需求前景穩健，瑞銀維持2022年銷量預測8900萬輛不變，銷量按年增長9%，產量增幅甚至會達到15%。

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編輯：麥德銘

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