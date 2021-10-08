愛爾蘭同意最低15%企業稅 影響逾千間企業

七國集團（G7）早前達成協議，一致支持把全球最低企業稅率定為15%，惟愛爾蘭堅持企業稅最低應為12.5%。愛爾蘭與經濟合作與發展組織（OECD）協商後，同意放棄12.5%最低企業稅率，加入最低15%企業稅率國家行列。有愛爾蘭政府消息人士指，不擔心跨國公司撤離。

全球最低企業稅擬定15% 愛爾蘭年收或少20億歐元 【下一頁】

愛爾蘭過去18年堅持實施低稅政策，Google和Facebook等跨國企業將其歐洲總部設立於首都都柏林（Dublin）。但與OECD經過長達數月協商後，愛爾蘭政府周四（7日）下午簽署協議，決定加入最低15%企業稅國家行列，結束自2003年起實施的最低12.5%企業稅率政策。

《衛報》引述愛爾蘭政府消息人士指，當局並不擔心跨國企業因此撤出愛爾蘭。愛爾蘭政府表示，新安排僅針對年收入超過7.5億歐元（約67.5億港元）的跨國公司，將於2023年起生效。56間擁有逾10萬僱員的愛爾蘭跨國公司，及1,500間擁有逾40萬員工的外國跨國公司將受影響。

G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式 【下一頁】

愛爾蘭財長多諾霍（Paschal Donohoe）表示，最低15%企業稅政策是正確的決定，相信新協議更符合愛爾蘭的利益。多諾霍表示，OECD協議不會超越共識，愛爾蘭可繼續對年收入低於7.5億歐元企業征收12.5%稅率。多諾霍指，愛爾蘭需為企業提供可預測性，指若不簽署協議，當局將失去對未來數月發生的關鍵決策影響力。

愛爾蘭過去低稅政策吸引到約1,000間跨國企業，包括科技、金融、製藥等行業，當中包括Twitter、Yahoo、輝瑞（Pfizer）等。跨國公司對愛爾蘭經濟尤為重要，愛爾蘭稅收專員曾於5月公布數據顯示，僅當中100間稅項就佔國家近8成稅收收入。

去年數據亦顯示，跨國公司提供32%的愛爾蘭工作職位，有關員工薪俸稅所佔比率高達49%，而且兩者數量亦持續上升。

責任編輯：李俊儀

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