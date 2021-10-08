【券商點睇】國內水價明確走市場化定價 水務股迎來重估機會

國泰君安指，2020年12月，發改委發布《關於清理規範城鎮供水供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展的意見》，要求加快建立健全以「准許成本加合理收益」為基礎的價格機制。目前新修訂的《城鎮供水價格管理辦法》及《城鎮供水定價成本監審辦法》已於2021年6月發改委審議通過和住建部審簽，自2021年10月1日起施行，城市供水價格機制不斷完善。

【航運拐點】第四季集運拐點或來臨 航運股有貨要走？，請按【見下頁】

該辦法明確了城鎮供水價格定價原則方法、定調價程序及水價分類、計價方式、規範供水企業服務收費行為等。主要內容包括，按「准許成本加合理收益」方法核定城鎮供水價格，通過核定准許成本、監管准許收益確定准許收入，根據核定供水量確定供水價格。另外，簡化水價分類、明確計價方式，城鎮供水分為居民生活用水、非居民用水、特種用水三類，居民生活用水實行階梯水價制度，非居民用水實行超定額累進加價制度。同時規範定調價程序、強化信息公開，以及規範服務收費行為、提升服務質量。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗同時下調恒指年底及一年目標 建議增持5大板塊共12股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

該行認為，參考市場利率合理確定供水收益率的機制將建立，例如按照10年期國債收益率加不超過4個百分點核定，債務資本收益率按照貸款市場報價利率確定，供水價格有望出現普遍提升，水務公司將持續受益。

【煤炭產能】內蒙古要求煤礦加快產能釋放 累煤炭股插水，請按【見下頁】

國泰君安重視水務公司價值重估機會。隨着供水價格新規施行，水務公司調價機制更加清晰，水價有望提升，原本壓制水務公司估值的低水價等因素，得以邊際改善，推薦北控水務（00371）、粵海投資（00270）、中國水務（00855）、光大水務（01857）等。

【同場加映】孫子市法：恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛