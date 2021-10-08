【航運拐點】第四季集運拐點或來臨 航運股有貨要走？

受集裝箱運力限制，今年運費持續攀升，曾創歷史新高。隨着航運旺季結束，有券商預期航運業的高景氣度或面臨拐點。事實上，航運股表現已率先走樣，距離年內高位，近乎腰斬，海豐國際（01308）周五（8日）中午再挫12.3%，中遠海控（01919）跌至10.5元，較最高位17.48元，足足瀉近四成。

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天風證券指，第四季集裝箱航運需求增速可能周期性下滑、季節性下降，而有效運力有望增加，運價面臨下行壓力。需求增速周期性下滑，主要因美國零售增速下滑將滯後影響進口，補庫存對進口的貢獻減弱；海外生產恢復，中國的出口份額下降，高運價將抑制中國出口；中國PMI新出口訂單從5月份開始低於50，大概率在第四季體現出口增速下滑。

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加上，第四季本來是傳統淡季，運輸需求將環比減少。而疫情正在緩解、颱風將減少，令第四季港口擁堵有望緩解，有效運力增加。如果第四季全球疫情不再度大爆發，航運業可能迎來拐點。

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記者：林衛