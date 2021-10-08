【煤炭產能】內蒙古要求煤礦加快產能釋放 累煤炭股插水

周五（8日），煤炭股自高位回調，且幅度不小。中煤能源（01898）挫11.4%，中午收報5.96元，中國神華（01088）跌5.5%；兗州煤業（01171）亦插11.1%。

消息指，內蒙古能源局發文，要求72處煤礦加快推進煤炭產能釋放，並可臨時按照擬核增後的產能組織生產，建議新增產能合計每年近1億噸。

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根據內蒙古能源局官網發文，內蒙古積極落實18個省（區市）發電供熱用煤中長協煤源，認真落實國家發改委發電供熱用煤中長期合同全覆蓋煤源保障要求，積極協調煤源，對接相關省（區市），不折不扣落實保供任務。9月29日，18個省（區市）5,300萬噸煤源任務已全部分解到29戶重點煤炭生產企業。

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下一步，內蒙古能源局將持續開展調度協調和跟蹤問效，強化煤炭中長期合同履約監管，確保合同均衡、足量兌現，堅決完成冬季民生用煤保供任務。

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事實上，煤炭供應緊張，多少跟當局執行能耗雙控有關，如今內蒙古率先要求高污染的煤礦釋放產能，意味其他領域的高耗能的產業，在政策上也有相應的調整措施。

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記者：林衛