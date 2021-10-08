沙特財團成功收購紐卡素 英超再多一支土豪隊

歐洲球壇不少球隊由中東油王或富豪擁有，英格蘭超級聯賽更是不少。英超賽會周四宣布，批准由沙特王子支持的基金，以3.05億英鎊收購北部球隊紐卡素，為英超再添一支土豪球會。紐卡素的球迷同日在主場外聚集，慶祝收購案獲批。

英國首場「禁頭槌」比賽 舒利亞等名將出賽 【下一頁】

英超球員違防疫規定 巴西對阿根廷甫開賽即腰斬（有片） 【下一頁】

由沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）任職主席的沙特阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund，PIF）提供8成資金，向紐卡素提出3.05億英鎊（約32.32億港元）的收購案。

經過英超班主及賽會董事投票後，加上英超賽會獲得有法律約束力的保障，確保沙特政府不會控制球會，賽會周四（7日）宣布批准收購案。PIF擁有2500億英鎊（約2.65萬億港元）資產，一舉將紐卡素變成全球最富有的足球會。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

收購案獲批後，紐卡素的球迷聚集在主場聖占士球場外慶祝。有球迷興奮地表示，新班主將會長期投資，帶領紐卡素成為各大錦標的有力競爭者。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培